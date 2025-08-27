Giorgia Meloni critica desproporción en ataques israelíes en Gaza

MILÁN (AP) — La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el miércoles que los ataques israelíes en Gaza son desproporcionados, afirmando que ha habido "demasiadas víctimas inocentes" durante la guerra que lleva casi dos años.

Durante una conferencia política en Rímini, en la costa del mar Adriático, Meloni reiteró el apoyo de Italia al derecho de Israel a la autodefensa tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos permanecer en silencio ahora, ante una reacción que ha superado el principio de proporcionalidad", expresó, añadiendo que los continuos ataques estaban poniendo en riesgo "la perspectiva histórica" de una solución de dos Estados.

Citó la muerte de cinco periodistas en Gaza el lunes por un bombardeo israelí, el cual calificó como "un ataque inaceptable a la libertad de prensa y a todos aquellos con el coraje de arriesgar sus vidas para relatar el drama de la guerra".

Los periodistas, incluido una fotógrafa freelance que trabajaba para The Associated Press, estaban entre las 20 personas muertas en dos ataques al Hospital Nasser en Jan Yunis.

Meloni instó a la comunidad internacional a "ejercer toda la presión posible sobre Hamás hasta que liberen a los rehenes israelíes que aún mantienen", al tiempo que pidió a Israel detener los ataques militares en Gaza, permitir el flujo de ayuda humanitaria y poner fin a la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania.

Más de 60.000 palestinos habían muerto hasta finales de julio por la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirma que solo apunta a milicianos y culpa a Hamás por las muertes de civiles, diciendo que los militantes operan en áreas pobladas.

La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo la semana pasada que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en la hambruna, y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria.

Milicianos liderados por Hamás tomaron a 251 personas como rehenes en el ataque del 7 de octubre y mataron unos 1.200, en su mayoría civiles. Cincuenta rehenes aún están en Gaza, e Israel cree que unos 20 siguen vivos. Los demás han sido liberados en altos el fuego y otros acuerdos.

Meloni afirmó que Italia es el país europeo que ha asumido el mayor papel humanitario en el conflicto, tratando a más gazatíes que necesitan atención médica que cualquier otro país no musulmán.

Más de 180 niños de Gaza han sido evacuados a Italia para recibir tratamiento médico, junto con miembros de sus familias, elevando a 917 el número total de palestinos de Gaza llevados a Italia desde el inicio de la guerra.