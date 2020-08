Giovani sigue sufriendo por la lesión provocada por Briseño

No es que Giovani Dos Santos se haya tirado a la hamaca; no es que no le interese su profesión.

Miguel Herrera ha confirmado que Gio sigue sufriendo de aquella dura entrada de Antonio "Pollo" Briseño en el Clásico pasado.

En ese juego del Apertura 2019 celebrado en la cancha del estadio Azteca, el Pollo le clavó los tachones al muslo derecho.

"Giovani debe de levantar el nivel que antes se encontraba, antes del juego contra Chivas".

Esa herida, que requirió sutura, no ha dejado al delantero encontrar su nivel físico ni futbolístico: "La lesión no corrió por cuenta de él, no fue por culpa de él y ese golpe ha sido lo que ha provocado que no se recupere; por esa lesión en el muslo vienen pequeños desgarros y otras cosas, pero nosotros seguimos exigiéndole".

Aclara que el club no se equivocó al traer a México al tres veces mundialista: "Muchos dicen que nos equivocaos al traerlo, y no nos equivocamos, el proceso ha sido bueno, y esto que digo no pasa por la gente y lo que diga los medios... Gio va a volver y va a la banca. Nosotros le exigimos y queremos que esté al 100".