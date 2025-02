Girls Road Tour: Nuevo rally de regularidad en México

Este 2025 México tendrá una competencia de deporte motor hecha para las mujeres y con el respaldo de la histórica Carrera Panamericana. Girls Road Tour se realizará del 28 de febrero al 1 de marzo y será un rally de regularidad con un recorrido que comenzará en la Ciudad de México y que culminará en Querétaro, pasando por sitios como Tequisquiapan y Peña de Bernal.

"Se nos ocurrió desarrollar una idea nueva, un producto de la mano y con toda la experiencia Panamericana. Este nuevo producto, que es Girls Road Tour, es un rally de regularidades. No hay etapas de velocidad y es justamente para chicas. Es nada más dos días; son más o menos 250, 300 kilómetros diarios", explicó Karen León, directora de La Carrera Panamericana y de Girls Road Tour en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Girls Road Tour quiere "quitar el estigma de que el automovilismo es un deporte para hombres"

De acuerdo a Karen León, el principal objetivo de Girls Road Tour es, además de realizar una nueva competencia automovilística en el país, ser una especie de semillero para las mujeres pilotos mexicanas.

"Va a ser, sin lugar a dudas, una aventura increíble que va a dar pie a ser un semillero para las chicas. Hay talento, muchísimo talento y de pronto no hay tantas oportunidades en la pista y queremos que se diviertan muchísimo y que quitemos el estigma que el automovilismo es un deporte más para hombres. Estamos de la mano también con la campaña de FIA, de 'Un Deporte para Todos' y 'Girls on Track', y creo que tiene mucho potencial", dijo.

¿Cómo será el recorrido y cuál será la velocidad del rally?

Para la primera edición del Girls Road Tour, se tiene programado que tanto las pilotos como sus navegantes recorran un aproximado de 650 kilómetros en diferentes etapas a una velocidad promedio de unos 85 kilómetros por hora.

"TRS (TX Rally School) nos está ayudando a desarrollar la libreta de ruta, es muy sencilla. Es una carrera más que de velocidad de estrategia. La idea no es ir rápido sino ir al promedio de velocidad que no va a pasar de 80 o 90 kilómetros y llegar a sus tiempos, para que no tengan penalizaciones. Desde luego habrá primer, segundo y tercer lugar donde buscamos que cada quien desarrolle su mejor estrategia", añadió León.