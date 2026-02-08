logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gol de Guirassy sella triunfo de Dortmund

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Gol de Guirassy sella triunfo de Dortmund

BERLÍN.- Serhou Guirassy anotó tarde para el Borussia Dortmund, reduciendo la ventaja del Bayern Múnich en la Bundesliga a tres puntos el sábado con una victoria por 2-1 sobre el Wolfsburgo.

El Wolfsburgo dominó la segunda mitad con Mohamed Amoura fallando varias buenas oportunidades y Maximilian Arnold golpeando el travesaño.

Maximilian Beier del Dortmund golpeó la parte inferior del travesaño con un disparo desviado en la primera mitad, cuando Julian Brandt abrió el marcador con un cabezazo al córner de Julian Ryerson en el minuto 38 para los visitantes.

Konstantinos Koulierakis respondió de manera similar después del descanso con un cabezazo al tiro libre de Arnold, pero el Wolfsburgo lamentaría no haber aprovechado sus oportunidades para anotar más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Guirassy aprovechó para el gol de la victoria en el minuto 87 después de una buena jugada entre Fábio Silva y Felix Nmecha.

"Eso es parte del fútbol", dijo el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, sobre la victoria trabajada de su equipo. "Pero luego decidirlo con una acción también es una calidad".

El defensor italiano de dieciocho años Luca Reggiani debutó tarde para el Dortmund en la Bundesliga. El extremo estadounidense Kevin Paredes hizo su primera aparición como titular para el Wolfsburgo desde el 25 de abril después de recuperarse de dos operaciones en su pie derecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro
Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro

Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro

SLP

AP

Tari Eason y Alperen Sengun lideran a los Rockets en un partido lleno de emoción contra el Thunder de Oklahoma City.

Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas
Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas

Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas

SLP

EFE

El golazo de tiro libre de Guti sella la victoria madridista en un encuentro de exhibición

León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026
León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026

León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026

SLP

El Universal

Jhojan Julio fue la figura con dos goles en la victoria de Querétaro sobre León

Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso
Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso

Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso

SLP

El Universal

José Paradela se convierte en el héroe de Cruz Azul al rescatar un punto ante Toluca en un duelo vibrante