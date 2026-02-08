Gol de Guirassy sella triunfo de Dortmund

BERLÍN.- Serhou Guirassy anotó tarde para el Borussia Dortmund, reduciendo la ventaja del Bayern Múnich en la Bundesliga a tres puntos el sábado con una victoria por 2-1 sobre el Wolfsburgo.

El Wolfsburgo dominó la segunda mitad con Mohamed Amoura fallando varias buenas oportunidades y Maximilian Arnold golpeando el travesaño.

Maximilian Beier del Dortmund golpeó la parte inferior del travesaño con un disparo desviado en la primera mitad, cuando Julian Brandt abrió el marcador con un cabezazo al córner de Julian Ryerson en el minuto 38 para los visitantes.

Konstantinos Koulierakis respondió de manera similar después del descanso con un cabezazo al tiro libre de Arnold, pero el Wolfsburgo lamentaría no haber aprovechado sus oportunidades para anotar más.

Guirassy aprovechó para el gol de la victoria en el minuto 87 después de una buena jugada entre Fábio Silva y Felix Nmecha.

"Eso es parte del fútbol", dijo el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, sobre la victoria trabajada de su equipo. "Pero luego decidirlo con una acción también es una calidad".

El defensor italiano de dieciocho años Luca Reggiani debutó tarde para el Dortmund en la Bundesliga. El extremo estadounidense Kevin Paredes hizo su primera aparición como titular para el Wolfsburgo desde el 25 de abril después de recuperarse de dos operaciones en su pie derecho.