Golpes en la cabeza que han conmocionado al mundo del futbol

Luego de la conmoción que sufrió el defensor esloveno Kenan Bajric, en una disputa con el mexicano Raúl Jiménez, hacemos un recuento de golpes a la cabeza que se han presentado en el futbol.

Petr Cech

En 2006, en un encuentro entre el Chelsea y el Reading, el exportero blue chocó con la rodilla del mediocampista Stephen Hunt. La gravedad de aquella conmoción se vio reflejada en que el checo debió usar un protector por el resto de su carrera.

Fernando Torres

Durante la temporada 2016/2017, "el Niño", quien defendía los colores del Atlético de Madrid, sufrió un traumatismo craneocefálico, luego de un choque aéreo con Alex Bergantiños, del Deportivo La Coruña, mismo que mandó al exatacante colchonero al hospital durante algunos días.

John Terry

En 2007, el entonces capitán del Chelsea recibió una potente patada en la cabeza en un partido de la Copa de la Liga frente al Arsenal. El zaguero salió en camilla, con collarín y con una mascarilla de oxígeno rumbo al hospital. Posteriormente, declaró que no recordaba nada de lo sucedido.

Luis Ezequiel Unsain

En 2016, en un duelo de la Superliga argentina entre Boca Juniors y Newell´s Old Boys, el atacante albiceleste Carlos Tévez perseguía un balón filtrado que buscaba ganarle al arquero Unsain; sin embargo, la jugada quedó marcada por el encontronazo que este último tuvo con la rodilla del bostero. La polémica en el Cono Sur surgió porque hubo quien aseguraba que el golpe fue intencionado y no un accidente.