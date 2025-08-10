Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- El Apertura 2025 de la Liga MX ha visto a su primer técnico terminar su proyecto antes de tiempo.

Luego de la dolorosa derrota sufrida hace unas horas en la cancha del Estadio Jalisco, Gonzalo Pineda, uno de los pocos entrenadores mexicanos en la Primera División, presentó su renuncia al frente del Atlas.

Pineda, quien llegó con grandes expectativas al equipo rojinegro, no logró conectar con la afición, que, tras caer 3-0 como local ante Pachuca, pidió su salida de la institución debido a los malos resultados.

En un comunicado publicado en redes sociales, la escuadra tapatía informó sobre la decisión de Pineda, quien da un paso al costado tras una complicada participación en la Leagues Cup 2025.

"Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento", se puede leer en el comunicado.

El texto, que generó todo tipo de opiniones sobre el trabajo de Pineda, también incluyó un mensaje de agradecimiento por parte de la directiva, que le deseó suerte en sus siguientes proyectos.

Gonzalo Pineda dirigió al equipo en 22 partidos oficiales, sumando un total de 10 derrotas, 7 empates y 5 triunfos.