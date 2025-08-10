logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX

La renuncia de Gonzalo Pineda en el Apertura 2025 sorprende a la afición del Atlas

Por El Universal

Agosto 10, 2025 03:55 p.m.
A
Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- El Apertura 2025 de la Liga MX ha visto a su primer técnico terminar su proyecto antes de tiempo.

Luego de la dolorosa derrota sufrida hace unas horas en la cancha del Estadio Jalisco, Gonzalo Pineda, uno de los pocos entrenadores mexicanos en la Primera División, presentó su renuncia al frente del Atlas.

Pineda, quien llegó con grandes expectativas al equipo rojinegro, no logró conectar con la afición, que, tras caer 3-0 como local ante Pachuca, pidió su salida de la institución debido a los malos resultados.

En un comunicado publicado en redes sociales, la escuadra tapatía informó sobre la decisión de Pineda, quien da un paso al costado tras una complicada participación en la Leagues Cup 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento", se puede leer en el comunicado.

El texto, que generó todo tipo de opiniones sobre el trabajo de Pineda, también incluyó un mensaje de agradecimiento por parte de la directiva, que le deseó suerte en sus siguientes proyectos.

Gonzalo Pineda dirigió al equipo en 22 partidos oficiales, sumando un total de 10 derrotas, 7 empates y 5 triunfos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX
Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX

Gonzalo Pineda abandona al Atlas tras derrota en Liga MX

SLP

El Universal

La renuncia de Gonzalo Pineda en el Apertura 2025 sorprende a la afición del Atlas

Hugo Sánchez, figura mexicana en Mundiales de fútbol
Hugo Sánchez, figura mexicana en Mundiales de fútbol

Hugo Sánchez, figura mexicana en Mundiales de fútbol

SLP

El Universal

Hugo Sánchez y su legado en las Copas del Mundo

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España
Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

SLP

El Universal

Tras ser rechazado por Real Zaragoza, Guillermo Ochoa sigue en búsqueda de un club para mantenerse activo en el fútbol europeo.

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield
Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield

SLP

AP

Dean Henderson y Justin Devenny brillan en la victoria del Crystal Palace sobre el Liverpool en la Community Shield