Gráfico: Así quedó el grupo de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya conoce a sus rivales de grupo para la próxima Copa del Mundo 2026. La espera fue larga y el futuro es incierto, pero el Tricolor ya sabe, por fin, a quién enfrentará en la Ciudad de México y Guadalajara.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo y la suerte arrojó que el combinado nacional compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y uno más.

Fechas para los juegos de México

La Selección Mexicana inaugurará la Copa del Mundo del siguiente año, en el Coloso de Santa Úrsula, frente a Sudáfrica.

Los partidos de México en la Fase de Grupos:

México vs Sudáfrica / Jueves 11 de junio de 2026/ Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur / Jueves 18 de junio de 2026/ Estadio Guadalajara

México vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Republica Checa o Irlanda / Miércoles 24 de junio de 2026/ Estadio Ciudad de México

Nota: Mañana se confirmarán los horarios.

TODOS LOS GRUPOS

Estadísticas de México en los Mundiales

La Selección Mexicana disputará su Mundial 18 en la historia y por tercera vez será anfitrión de la gran fiesta futbolera que reúne al mundo. Sólo Brasil, Argentina y Alemania tienen más apariciones que el Tricolor.

Asimismo, el combinado nacional será por octava ocasión, protagonista de un duelo inaugural en una Copa del Mundo. Lamentablemente para la causa del Tricolor, jamás han podido ganar en un duelo inicial.

La primera vez que México sumó un punto fue en Suecia 1958, luego de empatar (1-1) ante Gales; la primera victoria llegó al Mundial siguiente, en Chile 1962, luego de vencer (3-1) a Checoslovaquia.

De las 17 Copas del Mundo que ha disputado, sólo ha podido finalizar líder en tres ocasiones: México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.