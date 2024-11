"Checo" Pérez eliminado en la Q1

No hay mejoría y ese optimismo por cerrar fuerte las últimas tres carreras del año, ha quedado lejos de la realidad.

El piloto mexicano "Checo" Pérez vivió otra clasificación para el olvido este 2024; ahora en el Strip de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

Pérez no encontró agarre en la pista callejera, en la noche fría de la ciudad del pecado, y esto mismo le llevó a no pasar de la primera fase de la Qualy.

Pérez ahora deberá largar en la posición 16, lejos, muy lejos de la cima y de la zona de puntos.

El tiempo de Sergio quedó en: 1:34.155

Otro que no la terminó por pasar bien fue el argentino Franco Colapinto, que estrelló su Williams contra el muro y esto le hará largar desde el cajón 14.



Max Verstappen, por su cuarto título mundial

Cabe recordar que este fin de semana no sólo está en juego la pelea por el campeonato de constructores, sino también el de pilotos, pues la madrugada del domingo Max Verstappen buscará su cuarto título mundial al hilo.

El neerlandés deberá estar atento también a lo que haga Lando Norris (McLaren), pues el desempeño de ambos en la carrera definirá si se corona o no el volante de Red Bull en la pista de Nevada.



La grilla de partida del Gran Premio de Las Vegas

Así quedaron las primeras cinco filas para la grilla de partida del Gran Premio de Las Vegas 2024:

1 George Russell (Mercedes)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

3 Pierre Gasly (Alpine)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 Max Verstappen (Red Bull)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Yuki Tsunoda (RB)

8 Oscar Piastri (McLaren)

9 Nico Hulkenberg (Haas)

10 Lewis Hamilton (Mercedes)