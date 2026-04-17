Gran regreso de Forest a Europa

Forest alcanzó las semifinales al vencer 1-0 a Porto, que se quedó con 10 hombres, en lo que ha sido un exitoso regreso a la competición europea tras una ausencia de 30 años. El cuadro inglés avanzó 2-1 en el global tras el empate de la semana pasada en Portugal.

Morgan Gibbs-White adelantó a los anfitriones a los 12 minutos con un remate desde fuera del área, que rozó a otro jugador, después de que el defensor de Porto Jan Bednarek fue expulsado por cometer una falta sobre Chris Wood, quien luego tuvo que ser sustituido por una lesión de rodilla.

Wood es un delantero clave para Nottingham, amenazado por el descenso —y para los planes mundialistas de Nueva Zelanda — y apenas recientemente regresó tras una lesión de rodilla que lo mantuvo largo tiempo fuera.

Porto nunca ha vencido a un club de la Premier en Inglaterra en 24 intentos.

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La última vez que Nottingham alcanzó una semifinal europea fue en 1984 en la Copa UEFA.