Greg Zuerlein se responsabiliza por la derrota de Dallas ante Buccaneers

Greg Zuerlein, pateador de los Dallas Cowboys, se señaló como el culpable de no poder ganar a los Tampa Bay Buccaneers en el inicio de la temporada de la NFL.

Al finalizar el partido Zuerlein declaró, "si hubiera hecho mi trabajo hubiéramos ganado el juego", los Cowboys cayeron 31-29 ante Tampa Bay.

El pateador falló tres tiros, uno de ellos fue un gol de campo de 31 yardas.

Zuerlein fue claro y aceptó su culpa, "no hay excusas, me siento mal por los muchachos que dieron todo en la cancha y no cumplí mi parte, tengo que hacer mi trabajo".

En la temporada pasada Greg sólo falló seis intentos, pero desde 50 yardas y logró 13 goles campo entre 30 y 39 yardas.