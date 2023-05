Grizzlies no tienen en sus planes regreso de Brooks

Los Grizzlies de Memphis no contemplan traer a Dillon Brooks de vuelta al equipo este verano, cuando se convierta en agente libre, según dijo el martes una persona con conocimiento de la situación.

Brooks recibió una oferta de extensión de contrato el año pasado, pero la rechazó. Los Grizzlies han decidido desde entonces que no estará en sus planes futuros, indicó una persona que conversó con The Associated Press a condición de anonimato, porque ni el equipo ni Brooks han brindado detalles públicamente.

The Athletic fue el primer medio en reportar la decisión de los Grizzlies. Subsecuentemente fue confirmada por ESPN.

Brooks completó recién un contrato de tres años que le pagó 35 millones de dólares. Lideró la NBA con 18 faltas técnicas esta temporada. Recibió también un par de suspensiones de un partido, por sobrepasar los límites establecidos por la liga en cuanto a faltas técnicas.

También fue multado con 35.000 dólares por empujar a un camarógrafo en la línea lateral mientras intentaba ganar un balón perdido en Miami, en marzo. Se disculpó más adelante por ese hecho.