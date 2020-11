GRUPO DE LOS CHARROS 21,CON EXCELENTES EXPONENTESEN ESTA GUSTADA DISCIPLINA

En un mundo en donde se ha apoyado la inclusión en muchas de las actividades, tanto deportivas, culturales, artísticas, etc., la disciplina de la charrería no podía ser ajena y en la Escuela Municipal de Charrería de Rancho El Refugio se cuenta con grupo de alumnos que forman parte del llamado grupo Charros 21, que le han dado un punto muy diferente de vista a esta disciplina.

La Escuela Municipal de Charrería de Rancho El Refugio ya tiene trabajando 8 años aproximadamente y el grupo de los Charros 21 ya tiene 3 años en la que ha sido un gran trabajo, que deja enormes satisfacciones a todo aquel que se integra al mismo.

El director de la Escuela de Charrería Jorge Veloz Huerta comentó, "ha sido un arduo trabajo a lo largo de este tiempo, el grupo de los Charros 21 nació por la inquietud que tenemos en la familia, ya que yo tengo un hermano con Síndrome de Down, como él siempre anda con nosotros, pues poco a poco se fue involucrando y empezamos con él con las clases, varias personas nos empezaron a ubicar y nos pusimos en contacto y luego fueron llegando otros niños".

Y agregó, "he observado con gusto, como los integrantes de los Charros 21 han crecido en sus habilidades, han aprendido muchas cosas, a montar en caballo, a disfrutar de lo que están haciendo, y sobre todo hemos aprendido de la gran actitud de que tienen ellos para con todo, y sin duda esto motiva a toda la gente que estamos ahí para apoyarlos, a ser más cooperativos, y seguir con ellos, ya que sabemos que no podemos dejarlos solos, y sin duda es una gran experiencia".

Sin duda que la ayuda de los padres de familia es fundamental, ya que para los alumnos es importante estar en estas clases, es una distracción, que los ayuda posteriormente a incluirlos en la sociedad, además de que es una disciplina que les gusta y es una forma de darles vida a ellos.

Actualmente la Escuela de Charros 21 cuenta con 7 niños en la capital, un de Rincón de Romo, Aguascalientes y otro de Chilpancingo, Guerrero.

Para Jorge Veloz Huerta, el tener a este grupo le ha significado mucho como charro, "como director de la escuela, te comento que ya logramos un paso importante para ser reconocidos como una categoría de exhibición en los Congresos y Campeonato Infantiles Charros y este proyecto fue aceptado por todas las autoridades y uno de los objetivos que se busca es que cada estado pueda tener su escuela de Charros 21, será una forma de que la población voltee a ver a este grupo de alumnos, ya hay algunos avances en Zacatecas y Jalisco, pero por el momento no hemos podido conjuntar más equipos, pero seguramente más adelante se hará".

"El camino ha sido difícil, no hemos tenido actividad, por los gastos, porque hay instructores, voluntarios, caballos, vacas, que en ocasiones hay que trasladar porque ellos necesitan animales especiales, pero al final vale la pena, cada práctica, el tiempo que se les dedica, es muy gratificante, son muy agradecidos y con un abrazo que te den es muy padre", comentó Jorge Veloz Huerta.

La Escuela de Charrería El Refugio hace una atenta invitación a todos los que deseen practicar este deporte y más a los Charros 21, la entrada es accesible, no es grande el costo, y la práctica de todos los alumnos de la Escuela Municipal de Charrería de Rancho El Refugio es lunes y viernes a las 15:30 horas.

"En lo personal, la versad yo soy el más rico de todos, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho más humano, con más sentimientos, sea quien sea, no hay que discriminar a nadie", mencionó el director de la escuela.

La Escuela tienen 40 alumnos incluidos los Charros 21 y los alumnos son: José Guadalupe Alvarado Pastrana, Erick Raúl González García, Jesús Enrique Flores Cardona, Javier Eduardo Flores Cardona;

Jorge Adrián Veloz Olvera, Emiliano Macías Segura, Nicolás Macías Segura, Sergio Leonardo Tello Sierra, Maximiliano Rentería, Luis Roberto S. Olvera, Sergio Juárez Rivera, Ian Santiago Jacobo Carranza, Leonel Narváez González, Saúl Salinas González, Armando Daniel Tovar Zavala, Aarón Guadalupe Tovar Zavala, Alexis Emir Palomo Ruiz, Gustavo Rangel Gómez, Maximiliano Rodríguez Juárez, Pablo Alberto Souberbielle González, Diego Nicolás Martínez Villarruel.

También forman parte de la Escuela, Guadalupe López, Francisco Javier Martínez Pereyra, José Gabino Martínez Charcas, José Guadalupe Martínez Flores, Gilberto Briceño Martínez, Brandon Yeremi Cisneros González, Ana Sofía Moreno Olvera, Rebeca Abigail Chávez Olvera, Luciana y Valentina Landeros Hernández

Gerardo Enrique Cerino Ibarra, Santiago Cerino Ibarra, Alan Aldair Villela Tovar, Javier Villela Tovar, Emiliano Briceño Martínez, David Santillán Mexquitic, Luis Gerardo Ávila Cruz, Julio Alejandro Márquez Soler, Guillermo Veloz Huerta, Eduardo Rivera Martínez, Miguel Ángel Ortega Amador, como instructores fungen Enrique Flores Alonso y Jorge Veloz Huerta.

A decir de Jorge Veloz Huerta, "este año 2020, ha sido complicado, en su momento se tuvieron que suspender las clases, ya después con la "nueva normalidad" se retomaron algunos aspectos, se tuvieron algunas clínicas, se llevó a cabo las eliminatorias estatales, y ha sido todo, la situación no termina aún, pero con los protocolos sanitarias establecidos se seguirá apoyando al más mexicano de nuestros deportes.