"Grupo Pachuca mandó un mensaje preocupante con sobrecupo"

Lo que sucedió en el juego de ayer miércoles en el estadio Hidalgo, entre Pachuca y Cruz Azul, donde hubo sobrecupo, entró más del 40 por ciento de afición permitida, además de que se incumplieron protocolos sanitarios, es un mal mensaje que da el Grupo Pachuca a la sociedad, a la población del Estado, y es algo que se no debe de permitir ni repetir. El doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de salud de Hidalgo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes dio a conocer que según datos recabados entró alrededor del 60 por ciento del aforo total al inmueble, por lo que los apercibimientos ya fueron realizados, además de que se pedirá que la Liga MX actúe en consecuencia, porque es algo que no se debe de permitir en estos tiempos de pandemia.

Y aclaró que en el gobierno actual, el club de futbol no se le tratará de manera privilegiada, como pudo suceder en el pasado. "A primera hora me reuní con la directiva, precisamente para hacerles ver la grave falta y el mensaje desafortunado que mandó el equipo del Grupo Pachuca. Porque finalmente se debieron de seguir los protocolos y los aforos establecidos en estos momentos de pandemia. Fue un momento desafortunado. Ayer durante el juego, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos sanitarios del Estado de Hidalgo, la Copriseh hizo una inspección de todo el inmueble, se hizo un arqueo de los boletos vendidos y fueron más de 12 mil, sin contar los palcos y las cortesías. Fue cercano del 60 por ciento del aforo, más del 20 por ciento arriba de lo permitido. Debieron entrar 12 mil personas con todo y palco. No se puede soslayar esto. No vamos a permitir este tipo de sanciones, sea quien sea".

La sanción económica a la que se hizo acreedores "les llegará de parte del municipio, y la Federación Mexicana de Futbol (en este caso la Liga MX), deberá de tomar alguna acción, y eso es importante.... En el estricto sentido, viéndolo de un punto de vista de actividad esencial, el futbol no lo es, aunque desde mi perspectiva cualquier actividad lúdica lícita se convierte en esencial, porque hay una derrama económica alrededor del futbol y debemos de ser cuidadosos en esto. Todo se puede hacer mientras se sigan los lineamientos establecidos. No podemos vivir permanentemente encerrados. El Covid estará muchos años entre nosotros, son los momentos de solidaridad y concordia... No solo la directiva de Pachuca sino la ciudadanía en general. Ayer tomamos las medidas de inspección y hoy hemos emitido las sanciones en contra del club Pachuca y ahora le toca al municipio y a la FMF hacer lo consecuente".

La multa no puede ser impuesta por la Secretaría de Salud de Hidalgo: "La Secretaria de Salud es normativa, no ejecutamos sanciones, hacemos recomendaciones en cuestión sanitario y esas se violentaron. Nosotros hacemos el apercibimiento y a quien le toca la sanción es al municipio". En la cuestión de las acciones que realiza la gente en los hoteles de los equipos y en la llegada a los estadios, secretario mencionó: "Desde el principio de la pandemia se ha dicho que hay que guardar la sana distancia, evita lugares concurridos, y reitero, la autoridad sanitaria federal como la estatal son entidades normativas. No tenemos ni fuerza pública ni capacidad para otra cosa... Es una cuestión de libre albedrio. Somos un país, me apena decirlo, con un bajo grado de civismo.

Las autoridades locales de todos lados se han desgañitado, han perdido la voz tratando de hacer ver a la gente la importancia de estas situaciones sanitarias y ayer en el estadio se perdió toda conexión con el estatus de civilidad de concordia. No es nada más competencia de las autoridades, también tiene que ver la población. El manejo dela pandemia se sustenta en un triángulo equilátero, en un vértice están las autoridades federales, estatales; en el otro las autoridades sanitaras y en el otro la población y si cualquiera de esos lados no hace su chamba no hay control de la pandemia. Ayer fallo la población, la empresa y se salió de control. Con esto que se dio, no cree que haya crecimiento de contagios.

"Es muy pronto, deberemos esperar 21 días. No creo que vaya a pasar nada. Pero lo que preocupa no es si va a haber más casos por el partido de ayer, me preocupa el mensaje equívoco que manda el grupo Pachuca, a todas las pequeñas empresas que tenemos acotadas, pues si al club Pachuca no le hacen nada, que si le vamos a hacer... Estoy preparando el oficio para la FMF, para que tomen cartas en el asunto. Hablaré con Mikel Arriola (presidente de la Liga MX)". Durante mucho tiempo, Grupo Pachuca mantuvo una gran relación con los gobiernos del estado, parece que ahora no se les perdonará nada: "Este es un gobierno diferente, es un gobierno que busca equidad. Soy daltónico, no distingo colores partidistas, no vine a socializar, no me interesa. Los tianguistas piden suelo parejo, y para mí tan importante es el puesto de una persona que se gana la vida en un tianguis, en un negocio familia que le batalla para vender sus productos, que vive el día, como el Cruz Azul que es de Hidalgo, como el Grupo Pachuca".