Grupo Pachuca queda "fuera" del Comité de Selecciones Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Según diversas informaciones, la nueva era de la Federación Mexicana de Futbol comenzará el próximo lunes, cuando sea presentada la estructura que manejará a las Selecciones Nacionales.

Pero también se dice que ya se están dando golpes bajos.

Se ha formado un Comité de dueños de clubes para nombrar al nuevo director técnico nacional. Este Comité estará integrado por Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol; Emilio Azcárraga, dueño del América; Amaury Vergara, presidente de las Chivas y Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

Y aquí viene el problema.

El Grupo Pachuca no tendrá representante porque Jesús Martínez se negó e integrarse. Se habla que el empresario siente que todas las canicas están hacia el lado de Miguel Herrera y que ni Guillermo Almada o Ignacio Ambriz, los otros dos candidatos fuertes, tendrán oportunidad.

Así que mejor es hacerse a un lado.

Rodrigo Ares de Parga será el director de selecciones. A su cargo tendrá a la Mayor y a la Sub 23. Jaime Ordiales será el director deportivo de la FMF.

Con Ares de Parga, se tendrá mucho más control en los directores técnicos, convocatorias, jugadores y demás, y de esta forma el director técnico en turno no tendrá el poder absoluto en la Selección como lo llegó a tener Gerardo Martino.