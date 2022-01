Guardado, en medio de la polémica por supuesta burla a Joan Jordan

El Betis consiguió la victoria 2-1 ante Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey, este partido se suspendió el sábado por la agresión que sufrió Joan Jordán, hecho del que se burló Andrés Guardado.

Al finalizar el encuentro las cámaras que transmitían el juego captaron el momento en el que Guardado festejaba el triunfo junto a sus compañeros, pero destacó que el mexicano imitó ser golpeado por un objeto en la cabeza y después se tiró al césped, como pasó con el futbolista del Sevilla.

La acción del mexicano generó risas entre los elementos del Betis, sin embargo, en redes sociales comenzaron las críticas al futbolista.

Guardado ya publicó en sus redes sociales un mensaje para aclarar la situación, donde aclara que en ningún momento buscó burlarse de Jordan.

"Se ha vivido un suceso que no se debería vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza", escribió el jugador de Betis.

Aclara su festejo

Andrés Guardado, jugador del Betis, compartió un mensaje ante la polémica que se generó por el video que circula en redes sociales, donde finge ser golpeado por un objeto en la cabeza, hecho que se tomó como una burla ante el acto violento que vivió el jugador del Sevilla, Joan Jordán.

"Todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada aunque totalmente entendible por el contexto... por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordan", escribió el mexicano en su cuenta de Instagram.

Betis derrotó 2-1 a Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey, sin embargo, todo se definió hasta este domingo ya que por la agresión que recibió el jugador andaluz el partido se canceló y pospuso un día.

En el juego del sábado, transcurría el minuto 39 cuando Jordán fue impactado por un objeto en la cabeza por parte de la afición, así que no se culminó el partido. Ante esto, Guardado dio su punto de vista.

"Ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza. Créanme que si supiera que realmente Jordan estuviera mal jamás lo haría", agregó.

Andrés añadió que tras detenerse el juego, hubo una situación que él vivió de cerca, aunque no detalló de qué se trató, sí espera se revele lo que pasó.

"En lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del fútbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso", puntualizó el 'Principito'.

Guardado finalizó su mensaje festejando la victoria del Betis, "Sevilla es Verdiblanca. MUSHO BETIS".