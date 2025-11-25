Guardiola admite responsabilidad en derrota del Manchester City ante el Bayer Leverkusen

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola realizó diez cambios en su equipo y el Manchester City pagó el precio el martes.

Una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones fue la segunda consecutiva sufrida por el City y generó preguntas sobre la decisión del estratega español de dejar fuera a tantos de sus jugadores estelares, incluido el máximo goleador Erling Haaland.

"Asumo absolutamente toda la responsabilidad", dijo el técnico del City. "Fue demasiado, la primera vez en mi vida que lo hago y fue demasiado".

Guardiola reconoció su error en el descanso en el Etihad Stadium, al realizar tres sustituciones después de que el Leverkusen se adelantó por 1-0 al final de la primera mitad. Y para cuando finalmente envió a Haaland al campo, el equipo alemán ya había duplicado su ventaja.

Ni siquiera la entrada del delantero noruego pudo inclinar el partido a favor del City, que suma cinco derrotas en todas las competiciones esta temporada y enfrentaría mayor presión en su próximo partido en la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo mes.

Guardiola hizo cambios drásticos en su alineación tras la derrota del fin de semana ante el Newcastle en la Liga Premier inglesa. Pero su audaz selección de plantel resultó contraproducente.

El City se mostró desarticulado tras tantos cambios.

Fue la primera vez en esta temporada que Haaland quedó fuera de la alineación titular para un partido en la Liga Premier o la Liga de Campeones. Ha anotado 22 goles para el club y su país.

"Nunca sabes qué habría pasado en el partido con otros jugadores. Todos piensan que con Erling, Bernie (Bernardo Silva) y los demás deberíamos ser mejores, pero no tengo las respuestas", dijo Guardiola. "No podemos jugar con Erling todo el tiempo durante 95 minutos".

El español Alejandro Grimaldo puso al Leverkusen al frente después de 23 minutos y Patrik Schick anotó de cabeza el segundo gol a los 54.

"No importa a quién ponga en el campo, es un equipo de calidad", dijo el técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand. "Es un gran equipo. No importa quién jugó, creo que lo hicimos bien".

Fue aproximadamente en esta etapa de la campaña pasada cuando el City se sumergió en una racha de derrotas que finalmente terminó con cualquier posibilidad de defender el título y lo dejó luchando por llegar a la fase clasificatoria para la Liga de Campeones.

Esta fue apenas su primera derrota en la Liga de Campeones en esta temporada, pero el conjunto inglés podría caer en la tabla dependiendo de los resultados de este miércoles. Juega contra el Real Madrid el 10 de diciembre.

Con partidos cada pocos días, "todos tienen que estar involucrados", dijo Guardiola.

"Pero tal vez fue demasiado, viendo el resultado".