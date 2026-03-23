Guerreros toman un poco de aire en casa

México.- Santos derrotó (2-1) al Puebla, en un partido que cerró mejor de lo que inició. Los Guerreros llegaron a ocho unidades, pero siguen manteniéndose en lo más bajo de la clasificación.

El cero en la primera parte permaneció por las deficiencias del ataque del Santos, pero también por la gran labor de Ricardo Rodríguez en el arco poblano.

Los locales comenzaron con el pie en el acelerador, sumando su primera jugada de peligro al minuto 11, con remate de Lucas di Yorio que se marchó a un costado de la portería rival.

El duelo se emparejó y el Puebla ya estaba incomodando al cuadro local con intentos desde fuera del área. Con media hora en el reloj, Luis Rey quedó a centímetros de abrir el marcador, con un tiro que zumbó el poste izquierdo de Carlos Acevedo.

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Cerca de la hora de juego, llegó el primer tanto.

Ezequiel Bullaude recuperó el esférico en el mediocampo, abrió hacia Di Yorio, quien metió un centro descompuesto al área del Puebla, el cual pasó de largo para encontrarse al ´10´ del Santos, quien venció de pierna derecha a Rodríguez.

En el minuto 64, la suerte volvió a sonreírle a los locales. Aldo López aprovechó un pequeño desvío del portero poblano.

La Franja descontó al minuto 72, con un gran gol de Owen González. El delantero de 22 años no se inmutó ante la salida de Acevedo y le picó el balón para recortar distancias.