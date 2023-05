Guevara culpa a Federaciones Mexicanas de falta de apoyo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que no tiene la culpa de la falta de recursos a los deportistas mexicanos.

La exdeportista, consideró que todos los problemas que evitan la llegada del recurso lleguen a los deportistas se debe a la falta de claridad de algunas Federaciones.

"Se tiene que explicar a la gente que el escalón previo a llegar a la Conade son las Federaciones y en ellas encontramos un desaseo. Tenemos el recurso allí, pero las Federaciones no cumplen".

Guevara, agregó que en el caso específico de la Federación de Natación, la problemática principal surgió con la creación del Comité Estabilizador, mismo que no tiene validez y por ello no puede recibir ningún recurso económico, situación que se encuentra en los reglamentos y que la tiene atada de manos.

"No puedo manipular un juez, no puedo cambiar una situación legal de una Federación. Todo está bloqueado por un tema legal. Se les explicó que si continuaba el Comité Estabilizador, que no tiene figura jurídica se tenían que cancelar todos los apoyos por reglas de operaciones. Estoy amarrada de manos ante una situación legal y con la mejor disposición de que al solucionarse, los recursos están", declaró.

Por último, Guevara dejó en claro que la única opción que tienen los deportistas es eliminar el Comité Estabilizador, una situación que no ve cercana por la presencia de muchos intereses.

"La salida es que tiene que disolver el Comité Estabilizador y el Comité Olímpico México debe ayudar con eso, el problema es que hay intereses. Lo que tenemos que ver son voluntades", finalizó.