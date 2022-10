Guevara responde críticas de Longoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, respondió a las declaraciones que hizo la raquetbolista Paola Longoria, en un programa con Hugo Sánchez.

Longoria en la charla con el exfutbolista comentó: “Me decepciona, me da tristeza y para mí es una vergüenza que la persona que está al frente ha sido atleta, lo vivió y no dé el mismo apoyo que en su momento ella recibió”.

A Guevara no le preocupa esta situación. “Qué se sigan quejando, no tengo por qué ponerme en su lugar”, afirmó.

“El hecho de haber sido atleta no significa no tener empatía, ser seleccionada nacional genera compromisos, cumplimientos al momento de firmar, el ser acreedores a todas las garantías que el Estado les da por ser seleccionada nacional, no se puede exentar”, agregó la dirigente.

Durante agosto pasado se hizo polémico que la Conade no brindó el apoyo económico a los atletas y a la Federación Mexicana de Raquetbol de cara al Mundial que se disputó en el estado de San Luis Potosí, el organismo puntualizó que todo se debió al adeudo que tiene y Guevara profundizó en este aspecto.

“El adeudo que tiene en particular Longoria, data del 2014 no de la administración actual, se le invitó una y otra vez a que se acercara y que aclarara cuál es la situación”, contó la exvelocista.

Ana Guevara explicó además que el hecho de comprobar el adeudo es porque así lo solicita la función pública, que tras el cierre del fideicomiso pidió cobrar todos los adeudos que se tenían pendientes, dentro de los cuales aparece el caso de la racquetbolista Paola Longoria, así como otros raquetbolistas y miembros de la Federación de Raquetbol.