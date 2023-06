"Guevara, responsable de desvío de recursos en Conade", asegura diputada panista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de jueves la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública contra la Conade por presunto desvío de recursos reflejados en 496 millones de pesos.

"Estas denuncias tienen que ver con el ejercicio indebido que ha hecho la Conade en los años 2019 y 2020, derivado de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación y responsabilizo a su titular Ana Gabriela Guevara. El ejercicio indebido es por un monto de casi 500 millones de pesos que no ha podido justificar ante la ASF. En 2019 fueron 186 millones de pesos, y en 2020 fueron 310 millones de pesos" declaró Pérez-Jaén tras presentar las denuncias en la SFP.

En conferencia de prensa ofrecida en un restaurante al sur de la Ciudad de México, la diputada señaló que cada una de las denuncias está sostenida en los pliegos de observación y en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) que emitió la Auditoría, a quien acusa de encubrir a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

"Los presupuestos que ha manejado la Conade desde 2019 rondan los 2 mil 500 millones de pesos. ¿Por qué no hacerle las auditorías a la Conade? Porque la ASF está encubriendo a Ana Gabriela Guevara. Por eso acudo a la SFP para que actúe en consecuencia" agregó.

Dentro de las irregularidades que presentó el órgano fiscalizador, hay 55 millones 500 mil pesos destinados a 29 entrenadores cubanos (15 millones 500 mil pesos) de los cuales no existe constancia de que prestaron los servicios contratados, 40 millones de pesos en apoyos a entrenadores mexicanos que no contaban con las acreditaciones ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, siendo este un requisito indispensable para recibir recursos y 11.6 millones de pesos no justificados a la Universidad Autónoma de Hidalgo.

Finalmente, Pérez-Jaén aseguró que siente vergüenza de la labor que realiza la exatleta en su rol como titular de la Conade y por el conflicto que mantuvo con las integrantes del equipo mexicano de nado sincronizado, apoyada en las cifras del presupuesto que el organismo deportivo ha recibido en los últimos años.

"Es una mujer de contrastes. Nos ha hecho sentir orgullosos como atleta y ahora avergonzados de su comportamiento como funcionaria. Antes merecía reconocimiento, hoy merece desaprobación total. Ya no tiene velocidad en los pies, la tiene en las manos para esfumar recursos públicos" declaró la legisladora.