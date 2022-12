Guevara se sincera sobre otros JO en México: "No hay avances"

A-AA+

Desde hace unos meses en lo más alto del deporte mexicano y acompañado por la postura de Marcelo Ebrard, se planteó la posibilidad de buscar que México sea sede de los Juegos Olímpicos para el proceso de 2036.

Una situación nada desconocida para el país que cuenta con el antecedente de 1968, pero que en palabras de Ana Guevara se encuentra todavía muy lejos de ser realidad.

La medallistas de plata en Atenas 2004 y hoy directora de la Conade, aseguró que todavía no se envía de manera formal al Comité Olímpico Internacional (COI) la solicitud, por ello no se tienen avances.

"Se hizo un planteamiento para crear un comité y darle seguimiento, pero no tenemos ningún avance y hasta donde tenemos información, no se presentó la candidatura de forma oficial", sentenció Guevara.

La exdeportista finalizó dejando clara su intención de apoyar la solicitud en caso de confirmarse por parte de las autoridades internacionales.

"Estamos a la expectativa de lo que se decida y lo acompañaremos como gobierno e institución del deporte", finalizó.