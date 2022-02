Guevara y Conade están bajo investigación por desfalco de 377mdp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- La Auditoría Superior de la Federación, pidió explicar a la Comisión Nacional del Deporte, dónde quedaron 377.1 millones de pesos.

La ASF dio a conocer el informe de la cuenta pública del 2020, donde destaca nueve puntos los cuales la Conade, dirigida por Ana Gabriela Guevara, debe de explicar.

Desde que la exvelocista llegó al organismo, han salido a la luz varias irregularidades, además de que hay denuncias por malos manejos y hasta por intento de homicidio.

Se realizaron adjudicaciones directas en la contratación de bienes y servicios sin motivar ni justificar la excepción al procedimiento de licitación pública.

Se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento.

Se recibieron equipos a entera satisfacción, aunque eran distintos a los pagado.

Se realizaron pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2020, por ejercicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, son que el pasivo estuviera debidamente contabilizado y sin la acreditación de haber recibido los bienes y servicios a entera satisfacción.

No se comprobó que los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) expedidos por los proveedores cumplieran con los requisitos fiscales exigibles.

No se acreditó la prestación de los bienes y servicios pagados, contratados con diversos proveedores, debido a que no se presentaron, los entregables correspondientes.

No se contó con los expedientes integrables de los beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Se pagaron con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del Sistema Nacional del Deporte, y a algunos que no se acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo de entrenamiento deportivo.

No se comprobó el adecuado ejercicio de recursos transferidos a los sujetos de apoyo, y se observaron inconsistencias en las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2020.