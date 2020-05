Guido Rodríguez desea volver a las Águilas

La amplitud del plantel del América ha maquillado el hueco que Guido Rodríguez dejó con su partida al Betis, pero no lo ha llenado y la ilusión de que sea el propio argentino quien lo haga se mantiene latente.

Menos de seis meses después de emprender su viaje a España, el mediocampista ya reconoció que un eventual retorno a las Águilas no es tan descabellado como muchos pensarían.

"Cuando uno tiene tanto cariño por la gente, por el club, por México, siempre andan dando vuelta por mi cabeza las ganas de algún día volver. Ojalá que en algún momento se pueda dar, porque pasé grandes momentos ahí", señaló, para el podcast "Basta Chicos".

Aunque detalló que esa posibilidad es un planteamiento a futuro, el seleccionado albiceleste no se autocensuró sobre lo que el club de Coapa representa en su carrera.

"El amor es mutuo; el cariño que la gente me tiene y el cariño que le tengo al club es muy grande, estuve muy feliz ahí y conseguí títulos, que para un jugador es importante. Te hace también relacionarte de buena manera con la afición. Estuve muy feliz en el América, es un gran club y viví momentos únicos", dijo.

Entre sus gratos recuerdos en el Nido, está el de haber trabajado bajo las órdenes de Miguel Herrera, a quien Guido considera apto para dar el salto a los banquillos del viejo continente.

"Tiene las cualidades para dirigir acá en Europa, un gran técnico. Me enseñó mucho él y todo su cuerpo técnico... Les puede ir muy bien acá", opinó.

Aun así, el sudamericano no se queda con la calidad del estratega, sino con la del hombre que lo guió desde que llegó a México para jugar con los Xolos de Tijuana.

"'Piojo' es una excelente persona, muy humano, muy cercano al jugador, está todo el tiempo en los entrenamientos, acercándose a sus jugadores a preguntarles cómo están, haciendo un chiste; genera un vínculo y eso para el jugador es muy importante; hace un gran grupo y yo tengo mucho cariño por él y por toda su familia", concluyó.