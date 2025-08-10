logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

Tras ser rechazado por Real Zaragoza, Guillermo Ochoa sigue en búsqueda de un club para mantenerse activo en el fútbol europeo.

Por El Universal

Agosto 10, 2025 03:34 p.m.
A
Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Guillermo Ochoa se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva, ya que, con 40 años de edad, no ha logrado encontrar equipo para continuar su trayectoria.

El exjugador del AVS de Portugal, quien salió por la puerta de atrás del equipo luso, ha tenido dificultades en los últimos meses para encontrar un club con miras a llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo de 2026.

Ochoa, quien ve cómo el tiempo avanza y la posibilidad de seguir activo se desvanece, habría sido rechazado recientemente por un club que, al recibir la propuesta del mexicano, decidió no contestar.

De acuerdo con información del Periódico de Aragón, el exjugador del América y su representante enviaron una propuesta al Real Zaragoza, de la Segunda División de España, misma que fue ignorada y no recibió respuesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El equipo español, que se encuentra en búsqueda de portero, decidió poner en espera la posibilidad de contar con Ochoa, quien sigue buscando un espacio para continuar en el balompié europeo.

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España
Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España

SLP

El Universal

Tras ser rechazado por Real Zaragoza, Guillermo Ochoa sigue en búsqueda de un club para mantenerse activo en el fútbol europeo.

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield
Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield

SLP

AP

Dean Henderson y Justin Devenny brillan en la victoria del Crystal Palace sobre el Liverpool en la Community Shield

Horario para ver juego de Playoffs entre Diablos Rojos y Leones
Horario para ver juego de Playoffs entre Diablos Rojos y Leones

Horario para ver juego de Playoffs entre Diablos Rojos y Leones

SLP

El Universal

En el Diamante de Fuego, Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán se enfrentarán en un duelo crucial de la postemporada 2025. ¡Sigue la acción en vivo y no te lo pierdas!

Iván Aguilar se corona con el oro en los Panamericanos Junior
Iván Aguilar se corona con el oro en los Panamericanos Junior

Iván Aguilar se corona con el oro en los Panamericanos Junior

SLP

El Universal

Los Panamericanos Junior celebrados en Paraguay ven a Iván Aguilar Villegas como protagonista