Decisión clave: ¿Guillermo Ochoa ante Estados Unidos?

Javier Aguirre continúa con la misión de conocer más jugadores, trabajar de cerca con ellos y sacar conclusiones de cada uno. Más allá del rival, el "Vasco" prioriza trabajar con sus elementos.

A diferencia de la convocatoria pasada, son 12 jugadores que no estuvieron en la primera Fecha FIFA del "Vasco", por lo que busca conocer a más elementos. Entre ellos, Guillermo Ochoa, quien, por lo visto, deberá empezar de cero.

El "Vasco" confirmó que el arquero titular del Tricolor para enfrentar al Valencia de España será Raúl "Tala" Rangel, portero del Guadalajara y quien también ya lo alineó en su primer partido frente a Nueva Zelanda el pasado mes de septiembre.

La incógnita es quién será el titular para enfrentar a la Selección de Estados Unidos, el próximo martes en el Estadio Akron: Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa. Uno se quedará sin actividad en esta Fecha FIFA.

Aguirre explicó en sus primeras conferencias que no le gusta cambiar de portero en pleno partido, por lo que todo indica que el meta del América es quien se perfila para estar ante la Selección de Estados Unidos.

En la convocatoria pasada, "Memo" Ochoa no fue llamado por no tener equipo y aunque ahora ya juega en el AVS de Portugal, es sabido que no es totalmente del agrado del "Vasco" Aguirre.