La disciplina y la identidad en la Selección Mexicana con Javier Aguirre

Con Javier Aguirre algo cambió en la Selección Mexicana desde el día uno y fue la disciplina. Para el "Vasco", ser seleccionado nacional es más allá de sólo destacar en el terreno de juego en las convocatorias.

Para el timonel nacional, la disciplina y la comunicación son claves y así lo ha dejado ver a sus jugadores. Recientemente, con la indisciplina de Roberto Alvarado, quien lanzó un cuete a la sala de prensa en las instalaciones de Chivas, el "Vasco" confirmó que sí hubo una llamada de atención.

No pasó bajo su trabajo, pero esta situación no gustó al experimentado técnico del Tricolor.

"Al otro día de lo sucedido hablé con Roberto (Alvarado). Al margen de lo que le haya dicho su equipo, la Federación tiene un plan 365, ser seleccionados 24/7", comentó en conferencia.

Aguirre enfatizó que ve cada detalle de los jugadores, hasta en su club y aunque no esté bajo sus órdenes en alguna Fecha FIFA.

"Soy escrupuloso para ver jugadores, veo gestos como salir de cambio enojado, no dar la mano al entrenador, se lo señalo, le llamé y le dije mi pensar como entrenador, no estuve de acuerdo. Lo sabe, tiene que mantener él y toda una conducta ejemplar", agregó el "Vasco".

Javier Aguirre quiere recuperar la identidad en Selección Mexicana

Asimismo, Javier Aguirre reiteró que uno de sus objetivos y peticiones en cada llamado es que el futbolista se sienta identificado y orgulloso por estar portando la playera de la Selección Mexicana. Recuperar la identidad es una misión que considera relevante.

"Jugadores que entienda las ganas de estar aquí. Daba la sensación, me fui en 2010, decían que 'era una monserga venir a México, nada más críticas, luego ni juego', era difícil decirle a la selección que no, decirle que no a tu país. Hay que rescatar el sentimiento de pertenencia, orgullosamente estoy en la selección porque a fuerza ni los zapatos", concluyó.