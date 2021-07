Guillermo Pérez desea que su hazaña de 2008 en taekwondo se repita

La mirada le brilla y trata de disimular su sonrisa de la emoción que le invade el cuerpo al recordar aquel momento histórico para el deporte mexicano que se vivió en el Gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing durante los Juegos Olímpicos del año 2008.

Guillermo Pérez Sandoval terminó con una sequía de casi ocho años en el que México no lograba una medalla de oro y él la consiguió en taekwondo en la categoría de los 58 kilogramos, "Para mí es una remembranza grandísima. Me emociona, me hace vibrar cada que llegan los Juegos Olímpicos", mencionó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

"Recuerdo que hace 13 años tuve la oportunidad de representar a mi país y ahora lo veo en los exponentes que están en este momento y sé que lo pueden lograr. Tengo la confianza de que ellos se motivarán para llegar lo mejor posible así como yo en su momento lo hice, tuve grandes motivaciones que me llevaron a mí a lograrlo".

Cuando subió al podio, recibió su medalla dorada, vio la bandera de México en lo más alto y escuchó el Himno Nacional, fue un momento que hizo vibrar a Memo Pérez y también a miles de mexicanos. Espera que para Tokio 2020 haya muchos instantes similares, pero sobre todo en el taekwondo.

"Esperamos mucho de nuestros atletas mexicanos. Mi deporte es el Taekwondo, lo vivo apasionadamente y todos estamos esperando las medallas. Briseida Acosta y Carlos Sansores son dos representantes.

"Han trabajado mucho y esperemos que puedan lograrlo en estos Juegos Olímpicos que no serán fáciles, serán los más competidos de la historia ya que ha cambiado mucho la forma de marcación, el peto electrónico y todas las situaciones que marca y eso habla de la complejidad que tendrán los Juegos Olímpicos", comentó el michoacano.

Para estas magnas justas, Pérez sí ve al taekwondo aportando una presea al medallero de la delegación mexicana, "Tengo la confianza de que Briseida Acosta. Al dejar fuera a María Espinosa, nuestra máxima medallista olímpica, lo demostró.

"Tiene la capacidad de poder ser medallista en estos juegos. No la tendrá fácil, pero lo ha demostrado en los diferentes campeonatos del mundo. Si llega en su mejor momento lo podrá lograr, ya que no hay atleta que no pueda cumplir su sueño si está inspirado ese día", recalcó.