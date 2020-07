Guillermo Pérez renuncia a selección de de taekwondo por bajo salario

El medallista de oro en los Olímpicos de Beijing 2008, Guillermo Pérez, anunció que ya no formará parte del cuerpo de entrenadores de la selección mexicana de taekwondo al no llegar a un acuerdo sobre su salario con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En una publicación en Twitter, Pérez dio a conocer que no continuará con el proceso olímpico que concluye el próximo año en los Juegos de Tokio donde México sólo asistirá con dos taekwondoines.

"Quiero agradecer a la Femextkd (Federación Mexicana de Taekwondo) por la oportunidad de ser parte del equipo de entrenadores, por nunca llegar al acuerdo con Conade de mi salario ya no continuaré en el equipo un saludo y les deseo éxito al equipo de México", escribió Pérez.

El campeón olímpico se integró al equipo de trabajo de la selección desde octubre de 2008, donde le prometieron que la federación de la especialidad y la Conade se encargaría de su salario para poder estar de tiempo completo con la selección.

Pérez obtenía 20 mil pesos mensuales y buscaba un aumento del 50 por ciento, mismo que la Conade nunca pudo cumplir.