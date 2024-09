Declaraciones de Gustavo Lema tras la derrota de Pumas ante Tigres

Pumas cayó 3-1 ante Tigres e hiló dos derrotas consecutivas en el Apertura 2024, aunque el técnico Gustavo Lema intentó mantener la compostura fue franco al reconocer que dolió la derrota.

"Estoy más enojado que nadie, sólo queda trabajar más. (Los jugadores) están muy enojados porque hacen un esfuerzo muy grande y cada uno es consciente de los errores y se pagan caro", comentó el estratega.

Lema puntualizó que los goles de Tigres fueron por descuidos y por ello se debe mejorar con el trabajo en la semana.

"Cuando puse a los que jugaban dije que ganábamos el partido, luego es futbol, hay un penal, un gol de 40 metros", añadió el argentino.

Pumas se queda con 10 puntos de 18 posibles, están ubicados en la novena posición y es algo que lamenta el director técnico.

"Somos Pumas, tenemos plantel para estar más arriba, no tenemos que estar en la posición que estamos, estamos muy molestos y no podemos insultar a nadie sino a nosotros mismos", añadió.

Lema enfatizó en hacer un análisis sobre este juego porque desde su punto de vista se debe "observar el rendimiento" antes de hacer una evaluación final.

"A un equipo como Tigres lo metimos al arco, hay muchas cosas buenas, pero ganar no, no me puedo excusar en las realidades, nosotros recibimos muchos goles con pocas situaciones", remarcó.