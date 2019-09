Gustavo Matosas descarta que la directiva le imponga jugadores

El uruguayo Gustavo Matosas, entrenador del Atlético San Luis, aseguró este jueves que está seguro de que la directiva no le impondrá jugadores para alinearlos como titulares durante los partidos.



Matosas entró de relevo esta semana en sustitución del técnico mexicano Alfonso Sosa, quien tuvo desavenencias con el presidente del equipo, el español Alberto Marrero, que le pedía ocupar con asiduidad a refuerzos extranjeros como el extremo argentino Ricardo Centurión.

"No creo que nadie se anime a pedir que meta a cierto jugador. Las decisiones las tomamos los entrenadores en cuanto a lo relacionado con el juego; sí existen charlas con el presidente, se busca acomodar piezas, pero siempre he tenido la libertad de sacar y poner en el campo a quien crea necesario.Si no, ¿para qué me quieren dirigiendo?", dijo en charla con EFE.

El entrenador uruguayo de 52 años especificó que entre sus planes está explotar el nivel de Centurión y sacarlo del marasmo por las críticas y malos entendidos en los que se vio envuelto ante la salida del anterior técnico, Alfonso Sosa.

"Todos tenemos la oportunidad de renovarnos. Centurión es un tipo al que le veo ganas de ser el centrocampista inteligente del equipo. Cuando agarro a un jugador no me importa su pasado, es a partir de hoy que conozco su talento, lo brillante que es y lo que me hará disfrutar", explicó.

Matosas abandonó a la selección de Costa Rica luego de 11 meses de trabajo al argumentar que se aburría por entrenar poco tiempo al no tener a los jugadores cerca, por lo que decidió tomar la oferta del San Luis, sucursal mexicana del Atlético de Madrid.

Aseguró haber encontrado un vestuario desvanecido, aunque trató de inmediato de cambiar los puntos problemáticos.

"La salida de Alfonso Sosa melló en muchos jugadores, lo mismo debió pasar con mi partida de Costa Rica, a veces el más desprotegido es el propio futbolista porque no entiende lo qué está pasando. He visto a mi equipo en los últimos días y creo que puede irse de ellos el sentimiento de dolor y pérdida por haber despedido a otro estratega", señaló.

Según Matosas, el San Luis es un equipo poderoso en economía, infraestructura y en lo deportivo. Tiene un proyecto de estabilidad, seriedad y entusiasmo para ser un equipo protagonista en el torneo mexicano.

"Estoy encantado que detrás de esta institución esté el Atlético de Madrid, que tiene un modelo de negocios exitoso". confesó.

El debut de Matosas será mañana ante el Puebla en la jornada nueve del torneo Apertura.