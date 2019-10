Gustavo Matosas envuelto en escándalo de corrupción (VIDEO)

Un nuevo escándalo envuelve al Atlético de San Luis, luego de que, en el noticiero En Punto, con Denise Maerker transmitido por Televisa, se hicieron públicos unos audios del actual Director Técnico del equipo potosino, Gustavo Matosas, en donde se les escucha haciendo tratos con el representante de futbolistas Fernando Pavón.

En la grabación Matosas le garantiza incluir a sus clientes dentro del plantel del León, en el año 2012 y acuerdan la forma de pago.

"Haces un arreglo conmigo, si sale el negocio me lo das (el dinero), si no sale el negocio no me lo das. El negocio sale. Y si no, ¿quién va a dirigir el club?. Capaz que te pasan un millón y medio por (Matías) Britos y dicen 'No, es mucho y ahí va Varela y Greg Tylor y afuera de la Copa", dice en los audios el actual Director Técnico del Atlético de San Luis, Gustavo Matosas.