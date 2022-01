"Ha sido difícil formarme como deportista", asegura Donovan Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Con música de Carlos Santana ("Black magic woman"), Carlos Rivera ("Quizás, quizás, quizás") y Elvis Crespo ("bailar"), entre otros, el abanderado mexicano, Donovan Carillo, buscará cumplir uno sus objetivos: poner el nombre de México en lo más alto en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 (4 de febrero – 20 de febrero).

"Mi objetivo es lograr mis mejores presentaciones y que mi país y yo nos podamos sentir orgullosos y eso es dando lo mejor. Hemos trabajado con un alto grado de dificultad. Creo que el enfoque debe estar en dar nuestro máximo esfuerzo, luchar por todo y que el resultado sea una consecuencia de todo el trabajo de años", declaró el patinador tricolor en conferencia.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Apoyado por su entrenador, Gregorio Núñez, han podido sortear obstáculos y estar próximo a cumplir su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos.

"He tenido que afrontar diferentes situaciones. Uno de los mayores conflictos fue la falta de recursos, fue difícil el formarme como deportista, afortunadamente conté con el apoyo de mi entrenador Gregorio Núñez, quien no me cobró al principio y eso hizo asequible poder seguir en esto.

"Es un deporte costoso, particular y esto complica la práctica del mismo. Fuimos buscando las mejores opciones, vivo en León, Guanajuato y hemos estructurado un entrenamiento diferente, no es lo mismo a los entrenamientos de un ruso o un patinador de otro país", relató.

El tiempo se agota y los entrenamientos ya bajaron de intensidad para el atleta mexicano. Ahora, la prioridad es cuidar la salud hasta que llegue el día de su participación.

"Estos últimos días han sido claves porque hemos mejorado varios componentes. No hay muchas cosas por aprender en estos momentos, no hay muchos cambios por hacer...

"Las cargas de entrenamiento y bajaron, el trabajo fuerte se vivió en los meses anteriores y ahora hay que tratar de mantenernos con mucha salud para estar al 100 por ciento en Beijing", declaró Carrillo, quien también desea demostrar que "los mexicanos somos capaces de lograr muchas cosas.

"En 2010, tenía un sueño y hoy estoy cerca de cumplir. Sí se puede y es algo que nos motiva para hacer historia para nuestro país".

Encabezada por el patinador artístico fue abanderada en la Plaza Olímpica Mario Vázquez Raña del Comité Olímpico Mexicano (COM), la escolta mexicana que participará en la justa invernal.

Carlos Pruneda Fernández (Jefe de Misión para la justa invernal), Nancy García Villarreal y Gregorio Núñez Núñez, completaron la escolta tricolor; el resto del equipo, los esquiadores Sarah Schleper, Rodolfo Dickson Sommers y Jonathan Soto Moreno, no pudieron asistir por situaciones de logística.