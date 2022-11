En un evento donde habitualmente se concentran la mayoría de las grandes estrellas del fútbol mundial, adolece el torneo que se pone en marcha el domingo 20 de noviembre en Doha del mayor impacto goleador en los tiempos que corren, el noruego Erling Haaland, la principal ausencia de Qatar 2020.

Los insuficientes méritos de su equipo nacional dejaron al margen del torneo a un jugador que disfruta de una progresión meteórica desde su irrupción. De unos registros sin límites. Agitador del último verano, reposa ahora en su lugar de descanso y contemplará el Mundial por televisión.

Se pierde Qatar a una de las grandes estrellas. No estará Haaland en competencia con Leo Messi, Neymar o Kylian Mbappe. Es la consecuencia de pertenecer a un equipo nacional que normalmente está al margen de las grandes citas.

Es la de Erling Haaland, y en consecuencia la de su paisano Martin Odegaard, aunque de menor repercusión la gran carencia de un evento donde la lupa está puesta en las reputadas referencias que a lo largo del curso llaman la atención. No será el caso del noruego que atraviesa registros goleadores a zancadas y que apunta a marcar una época como anotador. Al nivel de los grandes de todos los tiempos.

Pero la de Haaland no es la única carencia de la competición que ha dejado de lado a otros futbolistas de relevancia a lo largo de cada curso. Mohamed Salah es otro de los que no estará en Qatar. Egipto se quedó fuera del torneo y el referente del Liverpool, asentado entre los mejores del mundo desde años atrás, estará al margen de la reunión más importante del fútbol internacional, donde a lo largo de un mes se apilan las miradas de los aficionados.

El defensa del Real Madrid David Alaba faltará también a la cita mundialista. Su selección, Austria, cayó ante Gales en una de las eliminatorias de repesca de la zona europea de clasificación y el reputado zaguero, sobresaliente con el Bayern Múnich y también con el conjunto español, se quedó sin reserva para el torneo.

Da sus últimas bocanadas como profesional Zlatan Ibrahimovic pero siempre es un aliciente en una alta competición. No jugará el delantero en Qatar. Suecia se quedó sin clasificación en el duelo contra Polonia en otra de las repescas. Se perdió ya el de Rusia 2018 por diferencias con su seleccionador aunque el combinado escandinavo sí estuvo en aquella cita. Se le va a Ibra posiblemente su última oportunidad.

Jan Oblak es uno de los mejores porteros del universo. Desde hace varias temporadas se encarga en su club, el Atlético Madrid y también en su selección en resguardar la meta que le toca. No le dio para llevar a Eslovenia a su tercera fase final tras la de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010 donde no atravesó la fase de Grupos.

Sin embargo, Colombia ha sido habitual en las últimas ediciones. Esta vez se quedó al margen a pesar de tener futbolistas de alta consideración entre los que puede que sobresalga el atacante del Liverpool Luis Díaz.

El máximo goleador de la Copa América 2021 paga la eliminación de su selección, sexta en la clasificación de la Conmebol. El atacante red, de 25 años, aún tiene por delante años de fútbol como para devolver a su equipo entre los mejores.

La vigésima segunda edición del Mundial puede haber sido uno de los últimos trenes para Riyad Mahrez, asentado entre los mejores de la Premier desde hace varios cursos. Disputó Mahrez con Argelia el Brasil 2014 y esta es la segunda vez seguida que su equipo nacional descarriló en la fase de clasificación. Fue eliminada por Camerún.

SELECCIONES AUSENTES, ESTRELLAS DAMNIFICADAS

Quedar fuera en el recorrido clasificatorio tiene un coste histórico para los equipos nacionales y, en muchos casos, doloroso para sus integrantes, a veces sobresalientes en la extensión de cada curso.

Qatar 2022 se disputará sin Italia, el equipo nacional con más títulos después de Brasil. El fracaso transalpino deja el Mundial de futbolistas de renombre, como el centrocampista Marco Verratti o el portero Gianluigi Donnaruma, ambos del París Saint Germain y habituales en las grandes citas de clubes.

El centrocampista, considerado en ocasiones como uno de los mejores en su puesto, no ha sobresalido, sin embargo, con la selección aunque consiguió la última Eurocopa. Igual que Donnarumma, el heredero de Gianluigi Buffon. Clave en el Campenato de Europa del 2020 la eliminación de Italia ha dejado al meta del PSG aún sin debutar en un Mundial.

Junto a ellos, Nicolo Barella, Federicho Chiesa, son otros de la selección azzurra fuera de la gran cita.

Con la falta de Colombia el Mundial no sólo pierde a Luis Díaz. Radamel Falcao, el histórico anotador cafetero, está de nuevo en acción. Desafortunado con las lesiones que le han apartado de otras fases finales se queda ahora fuera por la decepción de su selección. Igual que Juan Cuadrado o James Rodriguez, emblemas del fútbol colombiano.

No es extraño que Escocia no dispute un Mundial en los últimos tiempos. De hecho, no lo juega desde Francia 1998. Eso deja sin opción a hombres como Andy Robertson, del Liverpool o Scott McTominay, del Manchester United.

Victor Osimhen lidera el ataque del Nápoles, una de las revelaciones del fútbo de clubes en el Viejo Continente. Ha sido habitual contar con Nigeria en los carteles de las fases finales. Desde Estados Unidos 1994 solo dejó de estar en Alemania 2006. Tampoco acudirá a Qatar. Tampoco Osimhen, ganador de la Bota de Oro en el Mundial sub 17 del 2015. De 23 años es uno de los mejores atacantes de la Serie A. Igual que él, Wilfred Ndidi, otro de su generación que milita en el Leicester.

La falta de Suecia provoca que en el torneo no estén, además de Ibrahimovic, otros como Dejan Kulusevski, del Tottenham, Alexander Isak del Newcastle, Emil Forsberg, del Leipzig o Victor Lindelof, del Manchester United.

Costa de Marfil se quedó al margen de Qatar 2022 eliminado por Camerún. A última hora. El centrocampista del Barcelona Frank Kessie se quedó también fuera. Clave en la recuperación del Milan en los últimos años.

La mejoría del fútbo georgiano en los últimos años se refleja en la relevancia de hombres como Jvicha Kvaratsjelia, del Nápoles o del meta del Valencia Giorgi Mamardashvili.

Por segunda vez seguida Chile, que en las ediciones recientes en las que ha participado siempre atravesó la primera fase, está fuera de la fase final. No lo logró en Rusia y tampoco este 2022. Y con ello futbolistas relevantes que estaban ante su última oportunidad como Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Más complicado lo tenía Pierre Emerick Aubameyang. El exdelantero del Barcelona y Arsenal ahora en el Chelsea defiende los colores de Gabón que nunca han alcanzado una fase final mundialista. Tampoco lo logró esta vez, en Qatar.

El delantero del Newcastle, Miguel Almirón, con Paraguay, Leon Bailey del Aston Villa y Michail Antonio del West Ham, con Jamaica, Vedat Muriqi, del Mallorca, con Kosovo, Oleksandr Zinchenko del Arsenal y Mykhaylo Mudryk, del Shakhtar con Ucrania; Stefan Savic del Atlético Madrid, Stevan Jovetic, del Hertha Berlín con Montenegro, Hakan Calhanoglu del Inter y Cengiz Under del Olympique Maresella, con Turquía, entre otros, estarán al margen de la cita más relevante del fútbol internacional.