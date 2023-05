¡Habrá clásico nacional y clásico regio en semifinales!

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Con el triunfo de Chivas sobre Atlas en la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Akron, quedaron confirmados los cruces de semifinales del Clausura 2023. Si los aficionados querían espectáculo lo van a tener con dos de los clásicos más importantes del país.

El líder del torneo, Monterrey, hizo su trabajo el sábado derrotando con autoridad al Santos Laguna para asegurar su pase a semifinales. Esa misma noche, el Club América sufrió con la visita del Atlético de San Luis y a pesar de la derrota, el resultado obtenido en la ida le alcanzó para avanzar a la siguiente fase.

Este domingo, los Tigres vivieron un auténtico infierno en su visita a los Diablos y también estuvieron cerca de quedar eliminados; sin embargo, un cabezazo de Sebastián Córdova los metió en semifinales. Finalmente, las Chivas cumplieron con su obligación de reponerse del golpe recibido entre semana, y derrotaron al Atlas para instalarse dentro de los cuatro mejores.

- Monterrey (1) vs Tigres (7)

- América (2) vs Chivas (3)

Si bien aún no hay días ni horarios confirmados, se espera que el clásico regio se lleve a cabo los días miércoles y sábado, mientras el clásico nacional se dispute jueves y domingo.