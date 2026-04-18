Habrá en Pozos evento deportivo de alta exigencia

Con una activación enfocada en el rendimiento físico y la convivencia deportiva, la sucursal Pozos de Good Shape Gym anunció su reapertura mediante la realización del evento HYXSHAPE, programado para el próximo 25 de abril a las 7:30 de la mañana.

La actividad contempla la participación tanto de usuarios del gimnasio como de público externo, bajo un formato competitivo que combinará pruebas de carrera y estaciones funcionales.

Los participantes podrán elegir entre dos modalidades: un recorrido de 4 kilómetros acompañado de 8 estaciones de ejercicio, o bien un circuito más demandante de 8 kilómetros con el mismo número de pruebas físicas.

De acuerdo con la organización, el diseño de los circuitos busca evaluar resistencia, fuerza y capacidad física integral en un entorno controlado, donde también se prioriza la seguridad de los competidores. Además, se informó que se premiará a los tres primeros lugares de cada modalidad.

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El evento se desarrollará en las instalaciones de la sucursal Pozos, en un contexto donde este tipo de actividades continúan ganando presencia dentro de la oferta deportiva local.

La reapertura de este espacio se da en un momento de importante crecimiento para la comunidad fitness en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde cada vez son más frecuentes los eventos deportivos que promueven la actividad física como parte del estilo de vida cotidiano.

Los organizadores señalaron que la jornada también busca fomentar la participación social, así como el uso de espacios deportivos, en una dinámica que combina competencia, activación física y convivencia entre los asistentes.