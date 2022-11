Habrá tres inauguraciones para el Mundial del 2026

A-AA+

Parece que México sí tendrá la inauguración de la Copa del Mundo del 2026. Pero no la tendrá sola.

Se ha manifestado en reiteradas ocasiones que la Federación Mexicana de Futbol ha pedido a la FIFA, que para el Mundial del 2026 que se desarrollará en forma conjunta con Estados Unidos y Canadá, que el primer juego se realice en solitario en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Pero parece que no será así.

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, ha asegurado que para el inicio de la Copa del Mundo, tripartita, el juego inaugural no será sólo en una sede, sino en tres.

"Habrá tres aperturas, una en México, una en Canadá y otra en Estos Unidos", dijo el dirigente canadiense.

En una de ellas es donde estarán los dirigentes de mayor alcurnia y se espera que México sea la elegida. "Eso lo vamos a decidir el año que entra", mencionó Montagliani, "por ahora podemos decir que habrá tres aperturas, eso es seguro".