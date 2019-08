Habría sanción a Federación Mexicana de Natación por autopromoción

Las gorras que utilizaron los nadadores que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, que tenían las siglas FMN referentes a la Federación Mexicana de Natación, no fueron consultadas previamente con la jefatura de la misión que encabezaba Mario de la Torre y lo anterior podría acarrear una sanción a esa Federación, reconoció Carlos Padilla.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) señaló que estas gorras podían ser fabricadas por otra marca (Arena) diferente a la que elaboró la indumentaria de la delegación (Li-Ning), pero que estaba prohibido que tuvieran las siglas de la FMN que, precisamente, autopromocionaban a la Federación teniendo en cuenta que los Panamericanos se televisaban en todo el continente americano.

"La gorra no debería de haber tenido las siglas de la Federación de Natación", menciona Padilla Becerra a EL UNIVERSAL Deportes. "Se va a analizar ese asunto en la próxima reunión del Comité Ejecutivo (del COM), que se realizará a principios de septiembre. Especialmente para saber qué medidas se tomarán en contra de la Federación de Natación".

Las gorras en los Panamericanos de Lima no fueron las únicas prendas que han mostrado las siglas de la FMN. Además, en el Mundial Junior que se celebra en Hungría, los deportistas han portado playeras con estas mismas siglas en la parte del pecho. Sin embargo, estas mismas prendas no cuentan con la bandera de México.

El artículo 20 del Estatuto del COM sostiene que el organismo que preside Padilla Becerra es el único que puede autorizar la indumentaria que utilizará la delegación nacional que participe en torneos del ciclo olímpico, como es el caso de los Juegos Panamericanos.

Al titular del COM se le preguntó si la federación que preside Kiril Todorov le había notificado antes del arranque de los Juegos de Lima la elaboración de las gorras con las siglas de la FMN. Padilla dio una negativa y dijo que cuando se enteraron de que las gorras tenían las siglas, ya era muy tarde para mandar a fabricar otras.

"Si las quitábamos íbamos a perjudicar a los deportistas y ya no teníamos tiempo para hacer otras. Es un asunto muy serio que deberá de enterarse el Comité Ejecutivo del COM. A partir de ahí sabremos qué medidas, seguimientos o sanciones vendrán con la FMN", agrega Padilla.