Hamilton hace polémico comentario sobre despido

México.- El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, mostró su sorpresa ante la salida de Nyck De Vries, quien fue sustituido por Daniel Ricciardo en la escudería AlphaTauri.

En entrevista con el medio especializado Motorsport, Hamilton lanzó un comentario “polémico” sobre la forma en la que Red Bull toma decisiones.

“Se puede decir que así es como funciona Red Bull. Definitivamente me sorprendió ver la decisión sobre el pobre Nyck. Es un joven con mucho talento y un buen tipo. Creo que el futuro sigue siendo brillante para él y que tendrá muchas grandes opciones para el futuro”, sentenció.

Asimismo, Hamilton habló sobre la llegada de Ricciardo a AlphaTauri y confesó que “no le sorprende verlo de regreso” porque, a fin de cuentas, se sintió como si siempre estuviera ahí.

“Ha estado aquí todo el año. Ha estado en todas las sesiones informativas de los pilotos este año. Así que ha estado en las sesiones informativas de los pilotos, pero no ha competido realmente, lo cual es raro. No me sorprende verle de vuelta”, finalizó.