Hamilton no sabe que esperar de Russell, su próximo compañero

Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, tendrá nuevo compañero de equipo la próxima temporada en la figura de su compatriota George Russell, del que, asegura, aún "no" puede decir si "será más rápido" que el finlandés Valtteri Bottas, con quien ha compartido garaje los últimos cinco años.



"No sé qué esperar de George. Sin duda ha creado expectativas a su alrededor, tiene mucho talento. George tiene mucho talento y estoy seguro de que será muy rápido el año que viene. Eso sí, no puedo decir si será más rápido que Valtteri o no", dijo en la rueda de prensa oficial en la víspera del Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana.

"La sangre nueva en nuestro equipo va a ser genial, obviamente, porque yo soy el más veterano. Creo que eso dará energía a todo el equipo, sabiendo que hay un nuevo joven que tiene mucha hambre y motivación y que hará que avancemos", añadió.

Un Hamilton que reconoció que habló con Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes en F1: "Toto y yo hemos hablado del piloto de 2022. Sin embargo, al final, la decisión depende de él. Estos días me impresionó ver las fotos mías con George cuando él era un niño y yo empezaba en la F1", comentó.

El piloto británico, quien esta temporada persigue desempatar con Michael Schumacher como el piloto más laureado de la historia en cuanto a títulos mundiales (ambos con siete), aseguró que no le molesta que la llegada de Russell pueda ponerle en más aprietos: "Desde que estoy en Mercedes siempre he dicho que quiero tener las mismas oportunidades que mi compañero de equipo. Es la única manera de desafiarme a dar lo mejor de mí", valoró.

Una rueda de prensa de Hamilton que giró en torno a su nuevo compañero de equipo, pero en la que también se mostró confiado de cara a sus posibilidades de lograr la victoria en Monza.

"Potencialmente creo que podemos ser competitivos, pero Honda ha dado un gran paso adelante este año y Red Bull podrá beneficiarse de el en estas rectas", dijo.