Hasta mil 500 por un boleto para el Pachuca vs América

Los boletos que supuestamente se acabaron desde el martes para el duelo de cuartos de final entre Pachuca y América, han llegado a manos de la reventa. Nada nuevo. Aún hay gente que llega al estadio Hidalgo con esperanza de conseguir boletos en taquillas, pero ignoran que éstas no fueron abiertas.

El último recurso es adquirir una entrada vía reventa y el precio de los boletos que tenían un precio original de 850 se vende en las inmediaciones hasta en mil 500. Los protocolos sanitarios no han sido respetados por la afición, quienes no se sanitizan, no toman gel antibacterial o ignoran tomarse la temperatura. A cinco minutos para que inicie el encuentro, las filas de seguidores, en su mayoría americanistas y de vehículos, lucen interminables.