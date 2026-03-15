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Hawks vencen por 9na. vez a Bucks

McCollum anota 30 puntos; Johnson logra triple-doble

Por AP

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Hawks vencen por 9na. vez a Bucks

ATLANTA.- CJ McCollum anotó 30 puntos, Jalen Johnson logró su 12º triple-doble de la temporada y los Hawks de Atlanta vencieron a los Bucks de Milwaukee el sábado por 122-99 para sumar su novena victoria consecutiva.

Johnson terminó con 23 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, mientras Atlanta extendió la racha ganadora vigente más larga de la NBA. McCollum encestó siete triples y superó a Paul Pierce para colocarse en el 16.º puesto de la lista histórica, con 2.147.

Nickeil Alexander-Walker aportó 20 puntos para los Hawks, que se fueron al descanso arriba 60-52 tras una primera mitad con seis cambios de liderazgo y cuatro empates. Luego, los Hawks abrieron la diferencia en el tercer cuarto al superar a Milwaukee 35-26, con 11 puntos de McCollum.

Ryan Rollins anotó 22 puntos para los Bucks, que no contaron con Giannis Antetokounmpo después de que se torciera el tobillo izquierdo durante la derrota de Milwaukee 112-105 ante Miami el jueves. Kevin Porter Jr. sumó 18 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

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Dyson Daniels registró ocho puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos en su primer partido de regreso tras perderse uno por un esguince en un dedo del pie.

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