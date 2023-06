"Hay oportunidades que uno no le puede decir que no": Giménez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez es sin duda el mejor futbolista mexicano en la actualidad, sus goles y asistencias lo han puesto como un referente del Feyenoord y figura de la Eredivisie.

Motivo por el que varios equipos le siguen la pista, buscando ficharlo en un futuro no tan lejano, una situación que para el delantero de la Selección Mexicana complica la idea de continuar en el gigante de Países Bajos.

"Después lo que vaya a pasar, eso no se sabe. Creo que el futuro está indefinido, creemos nosotros que lo mejor para terminar la formación sería quedarnos en el Feyenoord, pero luego hay oportunidades que uno no puede decir que no y tú lo sabes, entonces todo puede pasar, no te puedo dar una respuesta", mencionó en entrevista para Azteca Deportes.

Giménez, quien actualmente se encuentra en la concentración del Tricolor que disputa la Copa Oro, aceptó que vive un sueño y un motivo para seguir en tierras neerlandesas es poder disputar la Champions League.

"Es un sueño el que estoy viviendo, desde que llegué a Europa todo ha pasado muy rápido y estoy agradecido con Dios que me deje vivir estos momentos. Poco a poco se van cumpliendo sueños y eso es hermoso, es lo lindo de la vida", agregó.