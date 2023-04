“Hay que trabajar todos los días si quieren el título”

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la llegada de Ricardo “Tuca” Ferretti a La Noria, las cosas han mejorado. En 6 partidos dirigidos, ha cosechado 13 puntos de 18 posibles, 8 goles a favor y 5 en contra.

“Es válido soñar, imaginarse, pero primero hay que chingarse todos los días. Hablar de un título ahorita es muy prematuro, son cosas que debemos de tener los pies bien firmes”.

Y agregó: “Hace menos, dos, tres meses, se hablaba de una situación muy crítica por lo que representa la institución Cruz Azul y hoy con unos cuantos partidos, ya”.

La Máquina marcha en octava posición de la tabla con 20 unidades. El objetivo del timonel celeste es clasificar directo, dependiendo de combinaciones.

Están a 4 puntos del cuarto lugar y a 5 del segundo, sus próximos rivales son directos (León y América), por lo que vencerlos será su primer objetivo.

“A mí no me gustan esos picos, esa falta de estabilidad, no me llama la atención esto. Tenemos que ser ecuánimes, tener estabilidad. Estábamos en penúltimo lugar y ahora ya se está hablando de un título, se tiene que trabajar mucho, se tiene que ser conscientes en muchas cosas y debemos de mejorar todavía mucho, tenemos para mejorar, pero todavía se tiene que plasmar durante más tiempo”, finalizó el estratega celeste.