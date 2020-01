¿Hay violación de reglamento en transferencia de Hernández al Galaxy?

Tras confirmarse que el mexicano Javier Hernández es nuevo jugador del LA Galaxy, las dudas surgieron sobre su decisión y el por qué podría jugar en un tercer equipo en una misma temporada, cuando el reglamento de la FIFA no lo permite.

De acuerdo con el organismo que rige al balompié, se considera que una temporada "comienza con el primer partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente y termina con el último partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente".

De este modo, en la presente campaña 2019-20 "Chicharito" jugó en dos torneos: la Premier League inglesa, con el West Ham, y la Liga de España, con el Sevilla.

El 10 de agosto de 2019 (Jornada 1), el delantero tricolor ingresó al campo de juego a los 66 minutos, en lugar de Felipe Anderson, durante la derrota de los "Hammers" ante el Manchester United (0-5).

No tardó en cambiar de aires. Hernández volvía a la denominada "Liga de las Estrellas", con el Sevilla.

El 15 de septiembre de 2019 (Jornada 4), el tapatío debutó con el conjunto andaluz, al minuto 70, en sustitución del holandés Luuk de Jong.

Ahora, el mexicano cerró su aventura en el Viejo Continente, para convertirse en el refuerzo del Galaxy de los Ángeles, para suplir la plaza que dejó el sueco Zlatan Ibrahimovic. Al ser el equipo estadounidense su tercer equipo dentro de la 2019-20, ¿por qué no faltaría a las normas establecidas por la FIFA?

Por la simple razón de que el calendario de la Major League Soccer está diferido al convencional año futbolístico. La fase regular de la MLS inicia el 29 de febrero y finaliza el 4 de octubre. Posteriormente se juegan los play-offs que culminan en noviembre.

Según el Artículo 5 (Inscripción) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores:

"Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera) puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores. Asimismo, han de respetarse las disposiciones sobre los periodos de inscripción (art. 6), así como la duración mínima de un contrato (art. 18 apdo. 2).

"En cualquier caso, se tendrá en cuenta la integridad deportiva de la competición. En particular, el jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa, a reserva de estipulaciones más rigurosas en los reglamentos individuales de competiciones de las asociaciones miembro".