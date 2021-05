Hazard pide perdón a la afición del Madrid por reír con sus excompañeros del Chelsea

MADRID (EFE).- El belga Eden Hazard se disculpó este jueves en sus redes sociales después del revuelo generado por las imágenes en las que se le veía riéndose junto a sus excompañeros del Chelsea tras la eliminación de su equipo, el Real Madrid, en semifinales de la Champions (2-0 en la vuelta, 3-1 en el global), asegurando que no era su "intención ofender a la afición".

"He leído muchas opiniones sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido un sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid!", escribió, tanto en inglés como en castellano, el futbolista en Instagram.

Hazard, quien ha vivido un calvario de lesiones desde que fichase por el Real Madrid en junio de 2019 procedente del Chelsea, donde pasó siete temporadas, fue titular en el duelo trascendental de Londres, volviendo a la que fue su casa, pero no pudo mostrar su mejor versión, aunque, según datos de la UEFA, fue el futbolista del conjunto blanco que más kilómetros recorrió durante el partido: 10,64km.

Pero las críticas llegaron a posteriori, por lo que pasó tras el pitido final. El belga compartió confidencias y risas con los que fueran sus compañeros, y algunos ahora amigos, como el español Cesar Azpilicueta, su traductor cuando llegó al Chelsea, y especialmente con Kurt Zouma y Édouard Mendy, con los que se rió a carcajadas.

Una instantánea que enfadó a la afición, mostrando su enfado en las redes sociales, donde justo ahora Hazard pide perdón.