Héctor Herrera ¿jugador borrado para Martino?

Políticamente correcto, Gerardo Martino aseguró que las puertas de la Selección Nacional están abiertas para todos aquellos futbolistas que por diferentes motivos no estuvieron en la Copa Oro. Sin embargo, hay un jugador que todavía no es bien visto por el argentino.

Para el "Tata", la disciplina no entra a negociación, por lo que no aguantará desplantes ni falta de compromiso, al menos eso es lo que dice.

A Jesús Manuel Corona todavía le pesarán las formas con las que evitó estar con el equipo tricolor para los primeros amistoso al mando del argentino en San Diego y Santa Clara, por lo que todavía no está cerca su regreso.

En los casos de Javier Hernández, con todo y sus excentricidades, Miguel Layún e Hirving Lozano (que fueron cuestiones médicas), podrían regresar para los amistosos de septiembre ante Estados Unidos y Argentina, en el caso de los primeros dos, bajo las normas de disciplina impuestas por el "Tata".

El que estaría en la cuerda floja es Héctor Herrera, quien solicitó no estar en la Copa Oro para poder arreglar su situación contractual con el Atlético de Madrid, pero quien también ha aprovechado este tiempo para otras cuestiones personales.

La situación del mediocampista todavía entraría a evaluación del cuerpo técnico, aunque las declaraciones de Martino, "con ellos vamos a ser más fuertes", dejan ver que hay jóvenes que todavía no están listos y puede echar para atrás algunas de sus decisiones.