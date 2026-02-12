logo pulso
Héctor Herrera prioriza mexicanos en el Tricolor

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Héctor Herrera prioriza mexicanos en el Tricolor

México.- En las últimas semanas trascendió que la FIFA le notificó a la Federación Mexicana de Futbol que el exfutbolista del América, Álvaro Fidalgo, podría ser elegible para ser convocado por Javier Aguirre y así jugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, la noticia dividió opiniones entre quienes apoyan la llegada del ´Mago´ español al Tri y quienes la rechazan, como el mediocampista Héctor Herrera.

En este último tiempo, la Selección Mexicana ha contado con la presencia de Germán Berterame, Julián Quiñones, Richard Ledezma, Santiago Giménez, por nombrar algunos futbolistas no nacidos en México que han defendido la bandera tricolor.

El exjugador del América tuvo años destacados en Liga MX, fue tricampeón con las Águilas, y fue considerado por muchos el mejor futbolista del campeonato local en su posición. Pero HH, le cierra las puertas.

"Si fuera el mandamás de la Selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país... Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano", declaró Herrera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Después de abandonar el Toluca como bicampeón y regresar a la MLS para jugar con el Houston Dynamo, quien fuera mundialista con México agregó que "en el medio campo tenemos jugadores jóvenes como Obed (Vargas) o Gil (Mora), que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial".

Isaiah Stewart recibió la suspensión más larga por su historial de actos antideportivos en la NBA.

Las mexicanas competirán en Cortina d´Ampezzo con transmisión por Claro Sports y Vix.

El jugador destacó la necesidad de reforzar posiciones específicas en América y cuestionó las contrataciones extranjeras.

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.