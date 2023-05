Heiner Parra campeón de montaña

El “Tour of the Gila” llegó a su fin con la etapa más desafiante, la “Gila Monster Road Race”, en la que los corredores del Canel´s-Zerouno-Mavic tuvieron que enfrentar 161.9 kilómetros de recorrido y 2,783 metros de escalada en la cuesta final de Piños Altos.

Desde el inicio de la competencia, los integrantes del equipo Canel´s-Zerouno-Mavic mantuvieron a sus corredores favoritos protegidos, esperando el momento clave para realizar un buen ataque en la parte final del trayecto. A pesar de los movimientos de los competidores durante los premios intermedios sprint, los Canel´s-Zerouno-Mavic no lograron sumar puntos en esta categoría.

Sin embargo, la fuga fuerte que se había concretado posterior al último premio de montaña no impidió que los competidores de Canel´s-Zerouno-Mavic mantuvieran la esperanza de pelar al final por la etapa, así como el título de montaña que Heiner Parra tenía al alcance.

El resultado final no sería para Canel´s-Zerouno-Mavic igual al conseguido en el año 2022 al culminar uno y dos, pero el mejor ubicado en la última etapa del Tour of The Gila lo conseguía Heiner Parra en octavo posición que le da el título de la montaña sumando 37 unidades.

Los dirigidos por Juan José Monsiváis del Canel´s-Zerouno-Mavic en las clasificaciones generales quedaron con Heiner Parra como Campeón de montaña, Ignacio Prado en 3° lugar en Sprint, top diez en la clasificación individual y en el 4° puesto por equipos.

La etapa final del “Tour of the Gila” fue un verdadero monstruo para los corredores del Canel´s-Zerouno-Mavic, poniendo a prueba sus estrategias individuales y del director de equipo por igual al recorrer curvas, subidas y bajadas de las desafiantes carreteras de tipo europeo. Los giros bruscos a la izquierda/derecha/izquierda, travesía por el extremadamente pintoresco Valle de Mimbres con colinas ondulantes que ofrecieron vistas fabulosas de montañas con extensos prados o montañas altas, fueron un reto adicional para los competidores.

En juego estuvieron dos sprints de bonificación y cinco KOMS (premios de montaña), uno Cat 1, dos Cat 2 y dos Cat 3, que pusieron a prueba la resistencia y la habilidad de los ciclistas en cada tramo del recorrido. La última etapa se puso en marcha con muchos movimientos desde el inicio de la competencia con diversos ataques a escasos metros de la salida.

A pesar de la dura competencia, los corredores de Canel´s-Zerouno-Mavic demostraron su habilidad y estrategia, logrando ubicarse en los primeros puestos de la clasificación general y dejando en alto el nombre del equipo en el “Tour of the Gila”.