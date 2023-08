Helmut Marko asegura que Verstappen sería el mejor en cualquier escudería

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El asesor de Red Bull, Helmut Marko, nuevamente elogió al piloto neerlandés, Max Verstappen. Y es que, durante una entrevista con el medio especializado Motosport, el consejero sentenció que no importa en qué escudería esté, "Mad Max" siempre destacará.

"Max sería único en cada coche. El Max de 2020 no se puede comparar con el Max de 2023, aparte del hecho que el nombre es el mismo. Ha ganado una tremenda soberanía", explicó.

Para el asesor de Red Bull, Max Verstappen -manejando los monoplazas de AlphaTauri o Haas- podría conseguir la pole position "sin sudar".

No es la primera vez que Marko elogia al piloto neerlandés. En días anteriores, confesó que para Sergio "Checo" Pérez debería considerar como un honor "ser segundo detrás de Max".

¿Cuándo terminará la pausa en la Fórmula 1?

La pausa terminará con el Gran Premio de los Países Bajos, a competirse el próximo domingo, 27 de agosto, a las 7:00 (hora del centro de México) en el Circuito de Zandvoort.