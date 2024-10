Helmut Marko deja afuera de Red Bull a "Checo" para el 2025

Esta temporada de la Fórmula 1 no ha sido la mejor para el piloto mexicano Sergio Pérez, que marcha octavo en el campeonato mundial de pilotos, lejos de repetir su subcampeonato del año pasado y que hace 14 carreras no logra meterse al podio.

Su pobre desempeño este año ha hecho que la escudería Red Bull no tenga el primer lugar en el campeonato de constructores y se ubiquen por debajo McLaren; por lo mismo, las críticas rodean al tapatío y su futuro en el equipo austriaco está pendiendo de un hilo, ya que incluso Helmut Marko, asesor principal de la escudería, no lo quiere como compañero de Max Verstappen.

"Checo" tiene contrato por dos temporadas más con Red Bull, pero no tiene su lugar asegurado. Las declaraciones y constantes críticas de Marko no pintan el mejor panorama tampoco.

En entrevista con ORF, medio de comunicación de Austria, el asesor confirmó la presencia del tricampeón mundial el año que viene con Red Bull, pero no la del mexicano.

"Lo ideal sería con alguien de nuestro programa junior (con él)" declaró.